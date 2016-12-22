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Росстат сообщил о росте ВВП на 1,8% во втором квартале
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Росстат сообщил о росте ВВП на 1,8% во втором квартале
Экономика, 18:32
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Росстат сообщил о росте ВВП на 1,8% во втором квартале

Во втором квартале 2018 года объем валового внутреннего продукта вырос на 1,8% по сравнению с прошлогодними показателями за этот период, сообщается на сайте Росстата.

«Индекс физического объема валового внутреннего продукта во втором квартале 2018 года относительно соответствующего периода 2017 года, по предварительной оценке, составил 101,8%», — говорится в сообщении. Других подробностей в Росстате не привели.

ЦБ оценил вклад чемпионата мира по футболу в рост ВВП
Экономика

В июне глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что в 2018 году ВВП России может вырасти на 1,6–2,1% и составить более 100 трлн руб. При этом объем валового внутреннего продукта в 2017 году составил чуть более 92 трлн руб.

Выступая в Госдуме в марте Орешкин говорил о росте ВВП на 2,1% к концу года, снижение прогноза к июню он объяснил возможными санкциями против России, которые создали волатильность на финрынке.

Fitch ухудшило прогноз по ВВП России
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В мае президент России Владимир Путин подписал указ о необходимости для страны попасть в топ-5 экономик мира к 2024 году. По данным Всемирного банка за июль 2018 года, Россия занимает 11-е место в мировом рейтинге экономик по объему ВВП с его объемом в $1,6 трлн. Первое место заняли США ($19,4 трлн), второе — Китай ($12,2 трлн), третье — Япония ($4,9 трлн).

Теги: ВВП , Росстат
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