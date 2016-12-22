Атмосферное давление в Москве побило 30-летний рекорд

В столице атмосферное давление стало рекордно высоким для 27 июня за последние тридцать лет, сообщила РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В 9 часов утра по московскому времени на главной метеостанции столицы был зафиксирован рекорд атмосферного давления, 1007.3 гПа, что соответствует 755.7 мм ртутного столба», — рассказала Позднякова.

Главный специалист столичного метеобюро напомнила, что прежний рекорд наблюдался более 30 лет назад, в 1987 году. Тогда в этот день было 1005.6 гПа (754 мм ртутного столба).

При этом она отметила, что ближе к 17:00 атмосферное давление понизится.

Ранее Гидрометцентр зафиксировал майский рекорд атмосферного давления в Москве. Тогда его уровень поднялся до 762,4 мм ртутного столба.

На этой неделе синоптики пообещали возвращение жары в Москву. К пятнице 29 июня температура воздуха поднимется до 30 градусов тепла, однако в выходные с приходом в столицу циклона с Балтики наступит похолодание. Ожидаются дожди и грозы, а также возможны шквалистый ветер и град.