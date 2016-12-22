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ЦИК одобрила еще две заявки на референдум о пенсионном возрасте
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ЦИК одобрила еще две заявки на референдум о пенсионном возрасте
Пенсионная реформа, 13:38
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ЦИК одобрила еще две заявки на референдум о пенсионном возрасте
​ЦИК одобрила заявки на референдум по пенсионной реформе, поданные в Нижегородской и Вологодской областях. С инициативой референдума выступили уже пять групп, включая представителей КПРФ
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Центризбирком на заседании в пятницу, 10 августа, признал соответствующими законодательству еще две формулировки вопроса, который предлагается вынести на референдум о повышении пенсионного возраста, передает корреспондент РБК с заседания комиссии.

Заявки на проведение референдума поступили от физических лиц из Нижегородской и Вологодской областей. Группу, подавшую заявку в Нижегородской области, возглавил Алексей Якимов, представившийся как глава спортивной организации, директор музея трезвости в Нижегородской области. Выступая по видеосвязи из нижегородского избиркома, он подчеркнул, что они не хотят ассоциироваться с политическими партиями, но теоретически готовы объединиться с другими заявителями.

Группу, подавшую заявку в вологодский избирком, возглавляет Сергей Мельников, представившийся блогером и индивидуальным предпринимателем. Он также подчеркнул, что инициатива их группы не имеет «политической подоплеки».

Вопрос заявители в Нижегородской области сформулировали следующим образом: «Вы за установление запрета на увеличение установленного законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраста, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости?»

В Вологодской вопрос звучит несколько иначе: «Вы за то, чтобы установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого граждане Российской Федерации получают право на назначение пенсии по старости, не повышался?»

Глава ЦИК Элла Памфилова, комментируя две новые заявки, поступившие в комиссию, выразила надежду, что больше в Центризбирком не поступит инициатив на референдум по пенсиям. «У нас пять похожих вопросов, и я надеюсь, что мы закрыли этот список», — заявила она.

«Пожалуйста, не плодите больше эти группы! Ну объединяйтесь [с уже подавшими заявки на проведение референдума группами], [таких групп] уже более чем достаточно!» — подчеркнула Памфилова.

«Это девальвация идеи проведения референдума», — продолжила председатель Центризбиркома. Чем больше смежных заявок, тем меньше вероятности, что хоть одна из инициативных групп сможет зарегистрировать подгруппы в 43 регионах, объяснила Памфилова.

В общей сложности проведения референдума по вопросу повышения пенсионного возраста будут добиваться пять инициативных групп. Первой с такой инициативой выступила КПРФ еще в июле. Но первую формулировку вопроса, предложенную коммунистами, ЦИК отклонила, назвав ее некорректной.

Тогда КПРФ переформулировала вопрос, и вторую версию Центризбирком признал соответствующей закону о референдуме. К этому времени заявки подали еще две инициативные группы — в Москве кандидата в мэры от «Справедливой России» Ильи Свиридова, в Подмосковье — представители Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями.

Коммунисты уверены, что остальные инициативные группы созданы для того, чтобы помешать КПРФ. «Это спойлерская работа», — подчеркнул секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов, комментируя инициативу Свиридова и остальные заявки.

Свиридов в ответ критикует вопрос коммунистов. По его мнению, в вопросе КПРФ не учитывается льготный выход на пенсию для разных категорий «особенных профессий» (шахтеры, летчики, военные, судьи, артисты цирка, работники Крайнего Севера и многие другие). «Все льготники будут голосовать «против» на таком референдуме, да и вообще это нехорошо так ставить вопрос», — написал кандидат в мэры в Facebook.

Теперь задача каждой из этих пяти групп — обогнать остальных желающих и зарегистрировать свои инициативные подгруппы как минимум в 43 регионах России, говорила ранее секретарь ЦИК Майя Гришина.
Первый из трех заявителей, кто сдаст соответствующие документы в Центризбирком, будет собирать подписи для дальнейшего проведения референдума, пояснила она. Гришина сослалась на статью 15 федерального закона «О референдуме», где говорится, что вопросы, выносимые на референдум, дополнительно регистрируемые в регионах, не должны совпадать по смыслу и содержанию.

Автор: Елизавета Антонова.
Теги: пенсия , пенсионный возраст , пенсионная реформа , ЦИК , референдум
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