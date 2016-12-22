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ЦБ отозвал лицензию у Инновационного расчетного центра
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ЦБ отозвал лицензию у Инновационного расчетного центра
Финансы, 09:25
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ЦБ отозвал лицензию у Инновационного расчетного центра

Центральный банк отозвал лицензию у частной московской небанковской кредитной организации «Инновационный расчетный центр». Приказ опубликован на сайте регулятора.

В сообщении ЦБ отмечается, что Инновационный расчетный центр долгое время работал в убыток из-за «неэффективной бизнес-модели». В августе размер капитала организации cущественно уменьшился после операций по доначислению резервов на возможные потери из-за образовавшейся дебиторской задолженности.

В результате капитал Инновационного расчетного центра стал меньше минимального значения уставного капитала, сообщил регулятор. Согласно данным на сайте ЦБ, уставный капитал организации составляет 16,6 млн руб.

Организация занимает 518-е место по России по размеру активов.

Неделей ранее, 3 августа, ЦБ отозвал лицензию у двух московских кредитных организаций: у Нового промышленного банка и у банка «Новое время».

Теги: Центробанк , отзыв лицензии
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