ЦБ отозвал лицензию у проводившего «схемные операции» банка

Банк России отозвал лицензию у московского Нового промышленного банка, занимающего 441-е место по активам в России. Об этом говорится в сообщении ЦБ.
Банк использовал «рискованную бизнес-модель», в результате чего на балансе НПБ оказался «значительный объем активов низкого качества». «При этом банком проводились «схемные» операции с участием собственников, целью которых являлось сокрытие реального финансового положения при формальном соблюдении установленных Банком России пруденциальных норм деятельности», — сообщил регулятор.
Лишившийся лицензии банк также был активно вовлечен в проведение «сомнительных транзитных операций». В НПБ назначена временная администрация.
Новый промышленный банк работал с корпоративными клиентами и не обслуживал физических лиц. В связи с этим НПБ не участвовал в системе страхования вкладов.
Из схемы владельцев банка следует, что более 80% в банке контролировали Ринат и Равия Насыровы.