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ЦБ аннулировал лицензию у столичного банка
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ЦБ аннулировал лицензию у столичного банка
Финансы, 11:11
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ЦБ аннулировал лицензию у столичного банка
Банк России с 3 августа аннулировал лицензию банка «Новое время» после его решения о добровольной ликвидации. Ранее регулятор отозвал лицензию у Нового промышленного банка
Фото: Алексей Гусев / Фотобанк Лори

Центробанк аннулировал лицензию у столичного банка «Новое время», занимающего 424-е место по активам в России. Об этом говорится в приказе на сайте Банка России.

Аннулирование лицензии было проведено регулятором «в связи с решением общего собрания участников кредитной организации о ее добровольной ликвидации».

Банк был создан в конце 2008 года, в основном он кредитовал корпоративных клиентов. Учредителями банка стала группа украинских предпринимателей, располагавших бизнесом, смежным с «Нафтогазом Украины». До конца 2013 года основными бенефициарами банка были граждане Украины Валерий Раздорожный, Олег Губанов, Олег Баланда и Олег Чип. Уставной капитал банка — 725 млн руб.

ЦБ отозвал лицензию у проводившего «схемные операции» банка
Финансы

Ранее в пятницу Банк России отозвал лицензию у московского Нового промышленного банка из-за «рискованной бизнес-модели», которая принесла кредитной организации «значительный объем активов низкого качества». Также в ЦБ установили, что банк проводил «схемные» и «сомнительные» операции.

Автор: Григорий Дубов.
Теги: ЦБ , отзыв лицензии , банки
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