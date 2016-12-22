ЦБ аннулировал лицензию у столичного банка

Центробанк аннулировал лицензию у столичного банка «Новое время», занимающего 424-е место по активам в России. Об этом говорится в приказе на сайте Банка России.
Аннулирование лицензии было проведено регулятором «в связи с решением общего собрания участников кредитной организации о ее добровольной ликвидации».
Банк был создан в конце 2008 года, в основном он кредитовал корпоративных клиентов. Учредителями банка стала группа украинских предпринимателей, располагавших бизнесом, смежным с «Нафтогазом Украины». До конца 2013 года основными бенефициарами банка были граждане Украины Валерий Раздорожный, Олег Губанов, Олег Баланда и Олег Чип. Уставной капитал банка — 725 млн руб.
Ранее в пятницу Банк России отозвал лицензию у московского Нового промышленного банка из-за «рискованной бизнес-модели», которая принесла кредитной организации «значительный объем активов низкого качества». Также в ЦБ установили, что банк проводил «схемные» и «сомнительные» операции.