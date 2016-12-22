Представители ООН впервые с 2011 года посетили Голанские высоты в Сирии

Колонна представителей ООН впервые с начала военного конфликта в Сирии в 2011 году прибыла на Голанские высоты, рассказал генерал-лейтенант Сергей Кураленко официальному изданию Минобороны России «Красная звезда».
«Сегодня произошло очень большое событие — впервые с начала конфликта в Сирии миссия ООН смогла выйти по трассе М-7 к посту ООН в районе разрушенной Эль-Кунейтры», — заявил он.
По словам Кураленко, эту сейчас эту территорию контролируют израильские военные.
Он отметил, что миссия ООН в Сирии работала не на своих постах, поскольку они расположены на подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории.
После начала вооруженного конфликта в Сирии, Силы обороны Израиля начали увеличивать меры безопасности на Голанских высотах, которые находятся на границе с Сирией. Там установили минное поле и разделительную стену. При этом оба государства считают эту территорию своей.
Стороны периодически обмениваются ударами. В мае Израиль обвинил Иран в ракетном ударе с территории Сирии. Израильские военные ответили своей атакой, при этом сирийское агентство SANA заявило, что ПВО Сирии сбили «десятки» ракет.
2 августа израильские Военно-воздушные силы на юге Голанских высот обстреляли группу вооруженных террористов. Как рассказали военные, позже там были найдены автомат АК-47 и пояса смертников. По данным Israel National News, были уничтожены семь террористов.