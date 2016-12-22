Водолазы нашли тело пропавшей в Благовещенске девочки

Во Франции ввели штраф до €750 за непристойности в адрес женщин

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Личность против идеи: как персонализация меняет политику

Счетная палата предложила уведомлять о несгораемых пенсионных накоплениях

Суд отложил жалобу на арест экс-главы МЧС Кузбасса из-за госпитализации

Представители ООН впервые с 2011 года посетили Голанские высоты в Сирии

МВД выявило новые махинации при сооружении патронного завода для Чавеса

Трамп в течение 10 дней даст ответ о встрече с Мюллером по делу о выборах

Адвокат Агаларова заявил о его нежелании ехать на допрос к спецпрокурору

Число случаев циклоспороза из-за еды в McDonald’s в США выросло до 395

В Бурятии пять человек погибли в результате ДТП с грузовиком

Обвиняемого в халатности экс-главу МЧС Кузбасса госпитализировали

На складе в Красноярске произошел крупный пожар

В Сахалинской области возбудили дело после гибели двух полицейских в ДТП

В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,5

Трамп рассказал о недовольстве России из-за его победы на выборах

Спонсор Трампа пытался получить $5 млрд госсубсидий через его адвоката

Минпросвещения направило в регионы рекомендации по агрессивным ученикам

Прокуратура Лос-Анджелеса занялась делом участника Backstreet Boys

Обвиняемый в госизмене экс-офицер Черноморского флота начал голодовку

Трамп назвал большую часть СМИ «врагами народа»

Задержанной в США Бутиной разрешили звонить по телефону

Тревогу на базе ВВС США в Огайо объяснили учениями

В МИД Армении назвали российскую военную базу примером сотрудничества

На президентских выборах в Зимбабве победил действующий глава страны

Додон пригрозил митингами в случае ограничения его полномочий парламентом

Российские истребители за неделю 5 раз поднимались для перехвата у границ