Флорида попросила объяснить слова сенатора о взломе избирательной системы

Власти Флориды направили запрос в комитет по разведке Сентата после того, как флоридский сенатор Билл Нельсон заявил, что в избирательную систему штата «уже проникли» российские хакеры. Соответствующее письмо направил председателю комитета по разведке сената США Ричарду Барру секретарь штата Флорида Кен Детзнер, сообщает The Hill.

В среду, 8 августа, Нельсон заявил, что российские оперативники «вторглись» в систему регистрации голосов Флориды, писало местное издание Tampa Bay. «Они вторглись в определенные округа штата, и сейчас они могут свободно передвигаться», — сказал сенатор. Ранее он сообщал о подобном случае в городе Таллахасси. Откуда он взял эту информацию, Нельсон не сказал, заметив, что она секретная.

В свою очередь, власти Флориды заявили, что у них «ноль информации» о подобном.

Представитель Департамента внутренний безопасности, комментируя слова Нельсона, сказала, что ведомство не зафиксировало никакой активности, о которой говорил Нельсон. «Мы обеспокоены заявлениями Нельсона, и мы не видели никаких новых компрометирующих действий со стороны российский акторов на избирательную инфраструктуру», — заявила она.

Во вторник, 7 августа, кандидат в конгресс от Демократической партии от штата Алабама Табита Иснер заявила, что в середине июля хакеры 1,4 тыс. раз пытались взломать сайт ее избирательной кампании, но так у них ничего не вышло. Она отметила, что по итогам проверок выяснилось, что 1,1 тыс. атак совершались с IP-адресов России, Украины и Казахстана. В конце июля, сенатор США от штата Миссури и демократ Клэр Маккаскил сообщила о том, что хакеры из России предприняли попытку взломать ее компьютерную сеть в сенате.

В США полагают, что российские власти оказали влияние на американские президентские выборы, которые прошли в 2016 году. В Соединенных Штатах было начато соответствующее расследование. В Москве все обвинения во взломах отрицают.