Кандидат в Конгресс США заявила об атаках хакеров из России на ее сайт

Кандидат в Конгресс США от Демократической партии заявила о том, что неизвестные хакеры попытались взломать ее сайт. Она утверждает, что атаки осуществлялись из России

Табита Иснер (Фото: TabithaK / Twitter)

Табита Иснер, которая баллотируется в Конгресс в штате Алабама, заявила, что в середине июля хакеры предприняли 1400 попыток взломать сайт ее избирательной кампании, сообщает издание Business Insider. По ее словам, проверка показала, что по меньшей мере 1100 атак было совершено с российских IP-адресов, а также серверов на Украине и в Казахстане.

Иснер утверждает, что хотя взломать сайт так и не удалось, она попыталась привлечь внимание правоохранительных органов к своей проблеме. Однако управление ФБР в Алабаме отказалось помочь ей. Там заявили, что не знают, как помочь в этой ситуации.

Заявление кандидата прозвучало на фоне заявлений американских спецслужб о том, что Россия может попытаться повлиять на выборы в Конгресс, которые должны пройти ближайшей осенью. О хакерских атаках заявляли и нынешние депутаты от Демократической партии – Клер Маккаскилл и Джинна Шахин. Обе считают кибератаки реакцией на их жесткую позицию в отношении Кремля.

В июле Минюст США опубликовал список из 12 человек, которые являются сотрудниками российского Генштаба (бывшего ГРУ), участвовали в кибератаках и причастны к вмешательству в американские выборы. Их обвинили заочно в заговоре против американских властей, краже личных данных и отмывании денег.Список Минюста обсуждали на встрече в Хельсинки Владимир Путин и Дональд Трамп. Глава российского государства тогда заявил, что допросить подозреваемых можно лишь в том случае, если американские следователи прибудут в Россию. При этом Путин выразил заинтересованность в допросе ряда американских граждан, которых в Москве подозревают в противоправной деятельности. В Белом доме на это предложение ответили отказом.