В США начали рассматривать дела Сигала и Вайнштейна о домогательствах

В Лос-Анджелесе прокуроры начали рассматривать дела трех знаменитостей, обвиняемых в домогательства, а именно актера Стивена Сигала, продюсера Харви Вайнштейна и актера Энтони Андерсона, который снимался, в том числе в «Трансформерах». Об этом сообщил окружной прокурор Грег Рислинг, передает Reuters.



Всего на данный момент прокуроры рассматривают шесть дел о сексуальных домогательствах. Прокурор не дал сообщил детали обвинений, а также где произошли противоправные действия.



Представители Вайнштейна, Сигала и Андерсона не прокомментировали информацию.

Всего против Вайнштейна заведено три дела о сексуальных домогательствах. Его обвиняют более 70 женщин в сексуальных преступлениях, в том числе в насилии. Сигала обвинили в изнасиловании и неподобающем поведении 12 января. Обвинения против него выдвинула 43-летняя Реджина Саймонс, которая в 1993 году снималась в массовке фильма «В смертельной опасности», где также играл Сигал. Обвинения в отношении 47-летнего Андерсона были выдвинуты в июне. Его обвинили в нападении на женщину. Представители актера все претензии отрицают.