Стивена Сигала обвинили в изнасиловании

Полиция Лос-Анджелеса проверяет информацию в отношении голливудского актера и режиссера Стивена Сигала об изнасиловании и «неподобающем поведении». Заявление в правоохранительные органы подала 43-летняя Реджина Саймонс, которая снималась в 1993 году в массовке фильма «В смертельной опасности», который снимал Сигал. Об этом пишет издание The Wrap.

Актриса рассказала, что Сигал приглашал ее на вечеринку по поводу окончания съемок в свой дом в Беверли-Хиллс. Когда она прибыла туда, в доме оказался только сам актер. Девушка утверждает, что в тот день Сигал ее изнасиловал.

После этого бывшая голландская модель Фавиола Дадис обвинила Сигала в «неподобающем поведении», пишет The Wrap. Она заявила, что продюсер приставал к ней на прослушивании в 2002 году.

Следователь лос-анджелесской полиции, с которым общались Саймонс и Дадис, отказался от комментариев изданию, ссылаясь на тайну следствия. Издание не смогло получить комментарий Сигала или его адвоката. Сын актера Кентаро Сигал отказался помогать журналистам связаться со своим отцом.

Ранее Сигала уже обвиняли в домогательствах голливудские актрисы, но это первое обвинение в изнасиловании. Среди тех, кто пожаловался на Сигала, актрисы Порша де Росси, известная по ролям в сериалах «Элли Макбил» и «Скандал», Джулиана Маргулис, сыгравшая в сериалах «Скорая помощь» и «Хорошая жена» и другие. По их словам, это происходило, когда Сигал приглашал их на «приватные» кинопробы, на которых присутствовал только он.

Стивен Сигал имеет российское гражданство, президент России Владимир Путин вручил ему паспорт в ноябре 2016 года. Кроме российского, у актера есть сербское и американское гражданства.

В октябре The New York Times опубликовала расследование о сексуальных домогательствах продюсера Харви Вайнштейна по отношению к актрисам и сотрудницам киноиндустрии, которые происходили на протяжении почти 30 лет. Вайнштейн является лауреатом «Оскара», был продюсером многих известных фильмов, среди которых обе части «Убить Билла» и трилогия «Властелин колец».

После этого в домогательствах обвинили ряд деятелей искусств, политиков и музыкантов. Среди заподозренных — актеры Дастин Хоффман, Кевин Спейси, бывший президент США Джордж Буш-старший, рэпер Нелли. Режиссер Роман Полански был обвинен в изнасиловании, в США против него было начато расследование.