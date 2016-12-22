Актера из «Отступников» и «Трансформеров» обвинили в нападении на женщину
Общество, 05:57
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Актера из «Отступников» и «Трансформеров» обвинили в нападении на женщину
Энтони Андерсон
Голливудский актер Энтони Андерсон находится под следствием, его подозревают в нападении на женщину, сообщает ABC News со ссылкой на представителя полиции Лос-Анджелеса.
«У нас есть отчет о преступлениях, в котором он был признан подозреваемым в совершении преступления. Это открытое расследование», — заявил представитель правоохранительных органов.
Представитель актера рассказал, что власти не связывались с ним по этому вопросу. По его словам, кто угодно может направить полицию заявление, даже несмотря на то, что обвиняемый человек может быть невиновен.
«Энтони однозначно оспаривает подобные утверждения», — подчеркнул представитель артиста.