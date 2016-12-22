СМИ сообщили о достижении перемирия между Израилем и ХАМАС

Израиль и исламистская группировка ХАМАС, которая контролирует сектор Газа, договорились о перемирии. Об этом сообщили неназванные палестинские чиновники агентства Reuters и телеканала Al-Arabia. Кроме того, об этом написало израильское издание Haaretz со ссылкой на зарубежного дипломата, не уточняя из какой он страны, и на источник в Египте.

Как рассказал собеседник Reuters, соглашение о режиме прекращения огня было достигнуто в ходе переговоров, которые были проведены при поддержке Египта. Перемирие, по его словам, вступает в силу в 23:45 по местному времени (совпадает с московским).

Официальных комментариев со стороны Израиля не поступало. Источник Al-Arabia в Израиле, а также собеседник Haaretz опроверг соглашение о режиме прекращения огня. Как отмечает израильская газета, противоречивые сообщения о перемирии между Израилем и ХАМАС стали появляться после того, как представители израильских сил обороны сообщили, что шансы проведения в сектора Газа масштабной операции уменьшились.

В Египте заявили в четверг, 9 августа, что работают с противоборствующими сторонами, чтобы предотвратить эскалацию конфликта в регионе и атаки на сектор Газа. Египетский источники Haaretz отметил, что Каир поддерживает связь со сторонами конфликта, чтобы восстановить спокойствие в регионе и не допустить вспышек насилия. Собеседник издания также рассказал, что после совещания в Армии обороны Израиля было принято решение не проводить широкомасштабную операцию в секторе Газа, в том случае, если в четверг, 9 августа, оттуда не будут выпущены ракеты.

В среду, 8 августа, Армия обороны Израиля сообщила, что по территории их страны со стороны сектора Газа были выпущено около 150 ракет, 25 из которых были перехвачены системой ПРО «Железный купол». В ответ на это израильские военные нанесли удар по объектам ХАМАС. Всего было уничтожено 150 целей. В том числе, Израиль нанес удары по штаб-квартире батальона ХАМАС, военным постам и соединениям, учебному комплексу, а также шахтам и тоннелям, которые использовали боевики для передвижения.

По данным агентства Al-Masdar, в результате израильского удара по сектору Газа погибли три палестинца, в том числе беременная женщина и ребенок. О жертвах и пострадавших среди граждан Израиля не сообщалось.

