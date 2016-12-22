Число выпущенных по Израилю из сектора Газа ракет достигло 150

Около 150 ракет были выпущены по Израилю с территории сектора Газа с вечера 8 августа, из них 25 были перехвачены системой ПРО «Железный купол». Об этом сообщает Армия обороны Израиля (IDF) в Twitter.

В ответ израильские военные атаковали цементный завод палестинского исламистского движения ХАМАС, продукция которого используется для строительства подземных туннелей и ряд других «террористических» объектов в секторе Газа. Ранее IDF сообщала о перехвате 11 ракет из 70 снарядов, выпущенных по израильской территории. О жертвах и пострадавших среди израильского населения не сообщается.

По данным агентства Al-Masdar, в результате израильских авиаударов в ночь на 9 августа погибли три палестинца, в том числе беременная женщина и пятилетний ребенок.