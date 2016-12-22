Израиль показал видео удара по объектам ХАМАС в секторе Газа

Силы обороны Израиля в ответ на запуски ракет из сектора Газа атаковали объекты исламистского движения ХАМАС на палестинской территории, сообщается на сайте Армии обороны Израиля.
Военные также показали видео нанесения ударов по некоторым из объектов.
Отмечается, что за последние сутки уничтожили 150 военных и стратегических целей. Атаке подверглись штаб-квартира батальона ХАМАС, военные посты и соединения, учебный комплекс, а также шахты и тоннели, используемые боевиками.
Отмечается, что накануне, 8 августа, с территории сектора Газа было выпущено около 180 ракет, 30 из которых перехватила система ПРО «Железный купол». В армии не уточнили, были ли жертвы среди израильского населения в результате ракетной атаки.
Агентство Al-Masdar сообщало, что в результате ответных действий Израиля в ночь на 9 августа погибли трое палестинцев, включая беременную женщину и пятилетнего ребенка.