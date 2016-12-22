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Глава ЦБ Египта назвал дату создания единой африканской валюты
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Глава ЦБ Египта назвал дату создания единой африканской валюты
Финансы, 01:05
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Глава ЦБ Египта назвал дату создания единой африканской валюты

Общий центральный банк Африки будет основан к 2043 году вместе с единой африканской валютой. Об этом заявил руководитель Центробанка Египта Тарек Амер по итогам форума Ассоциации Центральных банков Африки в Шарм-эш-Шейхе, пишет The Egyptian Gazette.

Он отметил, что эта инициатива должна быть поддержана главами африканских стран, которые должны принять соответствующее решение. «Кроме того, необходимо, чтобы африканские страны достигли определенного экономического и финансового уровня, который связан с темпами роста, уровнем инфляции, размером внешних резервов и бюджетных дефицитов», — заявил Амер.

Глава ЦБ Египта также указал, что необходимо сотрудничество и совместные действия со стороны африканских стран, чтобы противостоять вызовам быстроразвивающегося мира. «У Африканского континента есть великое и светлое будущее в банковском секторе. Результаты, которые были достигнуты за последние годы, дают важность для темпов роста, который показал хорошие результаты в соответствии с отчетами всех международных учреждений», — сказал Амир.

Как отмечает издание, в Ассоциации Центральных банков Африки в входит 40 стран африканского континента. По итогам сессии, Амер стал президентом этой организации. Он заменил своего предшественника главу Южно-Африканского резервного банка Лесетя Кганяго. Цели ассоциации — осуществление программы валютного сотрудничества Африканского союза для стимулирования и развития финансовой политики в Африке. На 41-й сессии обсуждались вопросы активизации налоговых реформ и осуществление программ реструктуризации, чтобы достигнуть развития на всем африканском континенте.

Теги: Египет , ЦБ , единая валюта
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