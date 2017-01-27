Шереметьево договорилось о реструктуризации долга с основным кредитором

Руководство аэропорта Шереметьево договорилось о реструктуризации задолженности с ВЭБом. Речь идет о примерной сумме в $500 млн

Аэропорт Шереметьево (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Как сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, менеджмент аэропорта Шереметьево в конце прошлого года договорился с ВЭБом о реструктуризации долга в $533 млн. Факт договоренности изданию подтвердили обе стороны.

По данным издания, долг к АО «Международный аэропорт Шереметьево» (МАШ) перешел от ОАО «Терминал», которое было присоединено к нему в 2012 году. Деньги брались для финансирования строительства терминала D, а кредиторами выступали ВЭБ и ВТБ.

Собеседник «Коммерсанта» сообщил, что по итогам переговоров ВЭБ согласился понизить ставку до 7,4% и продлить срок кредита на десять лет. Издание указывает, что, по неофициальным данным, прежняя ставка составляла 8,33%.

При этом сообщается, что руководство Шереметьево достигло принципиального согласия и о реструктуризации долга перед ВТБ. В МАШ указали, что новых обязательств аэропорт не получил, поскольку «является надежным заемщиком и долгосрочным партнером банка».

Константин Юминов из Raiffeisenbank назвал решение ВЭБа «вполне логичным», объяснив это прозрачными перспективами аэропорта и масштабным расширением инфраструктуры, которая должна улучшить пропускную способность терминалов и улучшить эффективность «Аэрофлота» — базового перевозчика.