Власти Москвы подписали документ об изъятии места съемок «Дома-2»

Распоряжение об изъятии земельного участка, где проходят съемки телешоу «Дом-2», опубликовано на сайте мэрии Москвы. Участок изымают для строительства автодороги.

В документе говорится, что собственников земли уведомят об изъятии участков в течение семи дней с публикации распоряжения. Всего в списке указаны пять участков, расположенных в районе коттеджного поселка Летова Роща в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО).

Об изъятии земли стало известно в конце июля, ее собственника — компанию «ЕТК-Инвест» — уведомили о соответствующем решении. Первый замглавы департамента развития новых территорий Москвы Валерий Шкуров заявил тогда РБК, что владелец земли, на которой снимают «Дом-2», получит компенсацию после того, как будет оценен ущерб, который он получит при изъятии.

Согласно проекту развития ТиНАО, через действующую съемочную площадку телешоу пройдет автодорога, которая соединит Саларьево и Марьино. Позже власти Москвы сообщили, что съемки «Дома-2» продолжатся на соседнем участке.