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В Нижнем Новгороде задержали подозреваемого в убийстве журналиста
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В Нижнем Новгороде задержали подозреваемого в убийстве журналиста
Общество, 15:44
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В Нижнем Новгороде задержали подозреваемого в убийстве журналиста

В Нижнем Новгороде задержали подозреваемого в убийстве журналиста ГТРК Дениса Суворова. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК.

«9 августа 2018 года следователями задержан 28-летний мужчина, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении.

Тело Суворова обнаружили 23 июля недалеко от Казанской набережной в Нижегородском районе города. По версии следователей, мужчина скончался от удара кирпичом по голове. Они считают, что смерть журналиста не связана с его профессиональной деятельностью.

На данным момент следователи работают с подозреваемым, выясняя все обстоятельства происшествия. Отмечается, что в ближайшее время ему предъявят обвинение.

Теги: Нижний Новгород , задержание , подозреваемый , убийство , журналист
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