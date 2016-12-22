В Нижнем Новгороде задержали подозреваемого в убийстве журналиста
Общество, 15:44
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В Нижнем Новгороде задержали подозреваемого в убийстве журналиста
В Нижнем Новгороде задержали подозреваемого в убийстве журналиста ГТРК Дениса Суворова. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК.
«9 августа 2018 года следователями задержан 28-летний мужчина, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении.
Тело Суворова обнаружили 23 июля недалеко от Казанской набережной в Нижегородском районе города. По версии следователей, мужчина скончался от удара кирпичом по голове. Они считают, что смерть журналиста не связана с его профессиональной деятельностью.
На данным момент следователи работают с подозреваемым, выясняя все обстоятельства происшествия. Отмечается, что в ближайшее время ему предъявят обвинение.