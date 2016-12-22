В Эстонии торфяной пожар помешал найти выпущенную НАТО ракету

Торфяной пожар помешал поискам ракеты «воздух — воздух», по ошибке выпущенной истребителем ВВС Испании в Эстонии, заявила пресс-секретарь Сил обороны страны Айво Вахеметс. Об этом сообщает Delfi.

Поиски ракеты приостановлены до тех пор, пока возгорание торфа на болоте не будет потушено. Вахметис призвала «не спекулировать» на этом инциденте.

Агентство со ссылкой на главкома эстонских ВВС Рийо Валге также сообщает, что кратер от удара ракеты уже найден, хотя ни одной из частей или осколков ее не обнаружено.

Входящий в состав миссии НАТО истребитель ВВС Испании Eurofighter, тренируясь вместе с французскими самолетами, 7 августа выпустил по ошибке боевую ракету «воздух — воздух» AMRAAM. Она пролетела 80 км и упала в болотистой местности в 40 км к северу от Тарту. В ракете было около 10 кг взрывчатки. До окончания расследования испанских летчиков отстранили от полетов.

