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Глава МИД Великобритании поблагодарил США за позицию по химоружию
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Глава МИД Великобритании поблагодарил США за позицию по химоружию
Политика, 13:08
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Глава МИД Великобритании поблагодарил США за позицию по химоружию

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант ​поблагодарил США за поддержку Великобритании в «деле Скрипаля». Об этом он написал в своем Twitter.

«Если мы хотим, чтобы химическое и биологическое оружие, в том числе нервно-паралитические вещества, не стали ужасающей нормой XXI века, такие страны, как Россия, использующие или поощряющие их использование, должны знать, что за это им придется заплатить», — говорится в сообщении.

Посольство России назвало «драконовскими» новые санкции США
Политика

Накануне, 8 августа, Госдеп сообщил о планах ввести новые санкции против России в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Ограничительные меры начнут действовать с 22 августа. На первом этапе санкции затронут ввоз в Россию товаров двойного назначения.


 

Теги: МИД , Великобритания , позиция , химоружие , благодарность
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