В отношении полицейских по делу о побеге «банды ГТА» завершили следствие

Следственный комитет завершил расследование в отношении четырех полицейских, которые являются фигурантами дела о попытке побега из-под стражи в Мособлсуде участников «банды ГТА». Об этом сообщается на сайте ведомства.

«К ответственности по уголовному делу по ст. 293 УК России «халатность» привлечены командир отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД России по Московской области, заместитель командира взвода и двое старших полицейских конвоя», — говорится в сообщении.

По данным следствия, сотрудники полиции не обеспечили надлежащий контроль за подсудимыми и не предприняли необходимые меры для предотвращения побега. Так, для ограничения подвижности подсудимых использовали цепь с пятью браслетами, которая не стояла на учете подразделения и не отвечала всем критериям и требованиям. При ее использовании одна рука каждого подсудимого была свободна.

Более того, вместо того чтобы усилить конвой и выполнить требования нормативных актов, согласно которым на каждого подсудимого должно приходиться не менее двух полицейских, фигуранты дела вдвоем конвоировали пятерых заключенных. Командир роты и его заместитель, в свою очередь, не проконтролировали должным образом организацию и исполнение службы.

По другому уголовному делу привлекли участника «банды ГТА» Хазратхона Додохонова. Его обвиняют в совершении преступлений по ч. 3 ст. 313, п. «б» ч. 4 ст. 226, ч.2 ст. 35 и ст. 317 УК России (побег из-под стражи; хищение огнестрельного оружия и боеприпасов; посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

Инцидент в Мособлсуде произошел в августе 2017 года. Тогда во время конвоирования в лифте члены ГТА напали на полицейских и отобрали у них оружие. После этого началась перестрелка с сотрудниками Росгвардии, которые находились в зале суда. В результате перестрелки был ранен один из сотрудников правоохранительных органов, трое подсудимых были убиты, еще двое ранены, один из них скончался позднее в больнице.