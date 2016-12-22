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СКР показал видео следственного эксперимента с «бандой ГТА»
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СКР показал видео следственного эксперимента с «бандой ГТА»
«Банда GTA», 12:33
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СКР показал видео следственного эксперимента с «бандой ГТА»
На кадрах, опубликованных следственным ведомством, участники преступной группировки рассказывают, каким образом они совершали убийства на автодорогах в 2012–2014 годах в Подмосковье. Их жертвами стали 17 человек
Скриншот из видео Следственного комитета Российской Федерации  

Следственный комитет (СКР) опубликовал на своем официальном канале в YouTube видеоролик со следственного эксперимента с членами «банды ГТА» — группировки, которая в 2012–2014 годах совершала убийства на дорогах в Москве, Московской и Калужской областях.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации

На кадрах три участника преступной банды поочередно рассказывают и показывают, где и как они поджидали своих жертв, как раскидывали на дороге металлические шипы, чтобы выманить водителей из машин, и описывали, как и из какого оружия стреляли в людей.

Мособлсуд вынес обвинительный приговор пятерым членам «банды ГТА»
Общество

В среду, 1 августа, Московский областной суд признал пятерых членов «банды ГТА» виновными в убийствах водителей. Судья заявила, что все участники группировки проходили специальное обучение «для циничного и разбойного нападения на граждан» и создали в конечном счете «устойчивую, сплоченную вооруженную банду», в которой была строгая иерархия.

​Обвинение запрашивало пожизненные заключения для четырех обвиняемых — для Хазратхона Додохонова, Шерджона Кодирова, Анвара Улугмурадова и Умара Хасанова. Для Зафраджона Гулямова прокуратура просила назначить 25 лет лишения свободы.

Название «банда ГТА» закрепилось за группировкой по аналогии с одноименной компьютерной игрой Grand Theft Auto (GTA): по ее сценарию персонаж должен грабить и убивать водителей.

По данным следствия, за два года члены группировки совершили 15 нападений и убили 17 человек. Еще пятеро получили ранения, но выжили.

В ноябре 2014 года сотрудники правоохранительных органов задержали девять предполагаемых членов банды. Возможного главу группировки Ибайдулло Субханова застрелили в ходе спецоперации. Один из руководителей «банды ГТА» Холик Субханов рассказывал следователям, что все ее члены учились ведению боев и стрельбе из различного оружия «в группе исламского джихада» в Пакистане.

В настоящее время под следствием находится только пять из них, поскольку еще четверо погибли в результате инцидента, который произошел в Мособлсуде в августе 2017 года. Тогда во время конвоирования в лифте члены группировки напали на полицейских и отобрали у них оружие. Троих застрелили сразу, еще один подозреваемый скончался позже от ран.

Автор: Анна Трунина.
Теги: СКР , следственные действия , «банда ГТА»
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