Мособлсуд вынес обвинительный приговор пятерым членам «банды ГТА»

Московский областной суд признал пятерых членов «банды ГТА» виновными в убийствах водителей на дорогах Москвы, Подмосковья и Калужской области в 2012–2014 годах. Об этом сообщает ТАСС.

Судья заявила, что, рассмотрев материалы дела, суд установил, что они создали «устойчивую, сплоченную вооруженную банду». «Все участники прошли специальное обучение для циничного и разбойного нападения на граждан», — сказала судья, добавив, что они осознавали, что являлись членами банды, в которой была строгая иерархия.

В мае обвинение запросило пожизненные заключения для всех, кроме одного из обвиняемых по делу «банды ГТА». Пожизненное заключение запросили для Хазратхона Додохонова, Шерджона Кодирова, Анвара Улугмурадова и Умара Хасанова. Зафарджону Гулямову суд попросил назначить наказание в виде 25 лет лишения свободы.



В ноябре 2014 года по делу о нападениях были задержаны девять предполагаемых членов банды. Предполагаемый руководитель группировки Ибайдулло Субханов был застрелен в ходе спецоперации. Четверо подсудимых погибли в августе 2017 года во время инцидента в Мособлсуде, когда совершили нападение.