NYT узнала об отказе юристов проводить допрос Трампа на условиях Мюллера

Юристы американского лидера Дональда Трампа отклонили условия, предложенные спецпрокурором Робертом Мюллером для допроса президента по делу о возможном вмешательстве России в выборы. Об этом сообщают источники газеты The New York Times (NYT).

Один из адвокатов Трампа Джей Секулов подтвердил газете, что Мюллеру направлено ответное письмо, не уточнив его содержания. Источники NYT утверждают, что защитники главы государства предложили спецпрокурору провести допрос в более узком формате и выступили против вопросов о возможной роли Трампа в препятствовании расследованию. По словам другого адвоката президента США Рудольфа Джулиани, допрос запланирован на 1 сентября.

Ранее источники NYT сообщали, что Мюллер изучает твиты Трампа, чтобы установить попытки помешать расследованию «российского дела». По словам собеседников газеты, президент мог запугивать свидетелей или принуждать высокопоставленных силовиков замять расследование. В ответ президент США назвал команду спецпрокурора «бандой разгневанных демократов», добавив, что у спецслужб нет никаких доказательств его связей с Россией.

Расследование дела о возможном вмешательстве Москвы в президентские выборы 2016 года в США и связях штаба Трампа с российскими властями ведется с начала 2017 года. В России неоднократно отрицали факт вмешательства, Трамп также отвергал сговор с Кремлем.