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СМИ узнали об изучении твитов Трампа на попытку помешать российскому делу
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СМИ узнали об изучении твитов Трампа на попытку помешать российскому делу
Политика, 02:47
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СМИ узнали об изучении твитов Трампа на попытку помешать российскому делу

Спецпрокурор Роберт Мюллер исследует твиты и заявления американского президента Дональда Трампа на предмет попытки помешать расследованию возможного вмешательства России в президентские выборы в США. Об этом сообщили три осведомленных источника, пишет газета The New York Times.

По их словам, речь идет, в том числе о постах американского лидера в Twitter и заявлениях в отношении генпрокурора Джеффа Сешенс и бывшего главы ФБР Джеймса Коми. Собеседники издания отметили, что американский президент мог запугивать свидетелей или принудить высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов замять расследование.

Издание отмечает, что на протяжении долгого времени Трамп использовал соцсеть Twitter в качестве диалога с общественностью, вызывая критику от знаменитостей и политических соперников. Американский лидер продолжает это делать, несмотря на то, что его советники предупреждали о возможных юридических последствиях.

Источники The New York Times сообщили, что Мюллер хочет спросить Трампа о его твитах. Кроме того, он заинтересован и в других действиях президента, которые могли бы препятствовать расследованию, а именно частые контакты с Коми, Сешенсом и другими высокопоставленными лицами по вопросу расследования «российского дела», заявления Белого дома, которые могли ввести в заблуждении, публичные заявления и предложения помилования возможным свидетелям.

Адвокаты Трампа отмечают, что большинство действий, которые находятся под подозрением, американский лидер совершал, так как имел на это полномочия, в качестве главы исполнительной власти, в том числе в них входит увольнение Коми. Защитники президента отметили, что Трампу даже не нужно отвечать на вопросы Миюллера о влиянии на следствие.

В апреле Трамп написал в Twitter, что в опубликованных документах ФБР сказано, что заговора между его предвыборным штабом и российскими властями не было. Он отметил, что бывший глава ФБР допустил утечку этих данных. «Ух ты! Продолжится ли охота на ведьм?», — заметила американский лидер.

В конце июля 2017 года, отмечает газета, Трамп добивался отставки генпрокурора. Так, в своем Twitter он написал, 25 июля 2017 года, что Сешенс занимает «очень слабую позицию по поводу преступлений Хиллари Клинтон», которые касались ее частого  почтового сервера с секретной информацией.

Теги: Дональд Трамп , вмешательство России в выборы , выборы в США
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