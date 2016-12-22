«Потерявшие» Порошенко украинские СМИ обнаружили его в киевском ресторане

​Президент Украины Петр Порошенко, не появлявшийся неделю на рабочем месте, был замечен в киевском ресторане Manu. Об этом сообщает газета «Страна.ua» со ссылкой на администрацию заведения. Информацию также подтвердил политтехнолог Ярослав Макитра, сфотографировавший президента в ресторане.

По словам Макитры, фото было сделано 5 августа около 21:00 мск. «В ресторане несколько залов и двери того, где ужинал президент, были открыты. Вы же понимаете, что если человек не хочет, чтоб его видели, а тем более первое лицо страны, он трапезничает по-другому», — сказал политтехнолог.

Ранее источники газеты в администрации президента сообщали, что Порошенко не было на рабочем месте с 30 ​июля. Последний раз украинский лидер появлялся на публике 29 июля в Киеве на мероприятиях, посвященных 1030-летию Крещения Руси.