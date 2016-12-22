СМИ опубликовали список полученных Порошенко подарков

Украинский телеканал «112 Украина» опубликовал список подарков, которые получал президент страны Петр Порошенко в 2014–2017 годах.

Как отмечается, больше всего в списке из 358 позиций книг, картин, макетов и моделей техники и вооружений, а также предметов, связанных с украинской историей и культурой. Среди подарков украинского президента есть «Путеводитель по Крыму», белое кимоно, кукла «Украинка», макет танка. Все подарки переданы в Фонд президента Украины.

В январе Порошенко рассказал, что ему на день рождения подарили брошюру Симона Петлюры «Московская вошь».