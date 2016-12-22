Военные сообщили о 70 выпущенных из сектора Газа по Израилю ракетах
Политика, 01:08
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Военные сообщили о 70 выпущенных из сектора Газа по Израилю ракетах
Из сектора Газа по Израилю запустили около 70 ракет, из них 11 были перехвачены системой ПВО «Железный купол», большинство снарядов упали в незаселенной местности. Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля (IDF) в Twitter.
По данным агентства Al-Masdar, ракетные обстрелы провело палестинское исламское движение ХАМАС после того, как накануне израильская авиация нанесла удары по сектору Газа. В результате авианалетов погибли два палестинца.
Ранее 4 августа израильские ВВС нанесли удар по сектору Газа после того, как местные жители запустили воздушные шары с горючей смесью через границу. В результате пострадали четверо палестинцев.