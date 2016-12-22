ВВС Израиля ударили по сектору Газа после запуска воздушных шаров

Израильские самолеты ударили по сектору Газа после запуска боевиками горящих воздушных шаров. Об этом сообщила в Twitter Армия обороны Израиля.

Как отмечается в сообщении, шары были запущены с северной части сектора в сторону израильской территории. Поразили ли цели израильские ВВС, в армии не сообщили.

Израильская газета Ynetnews сообщает, что удар нанес израильский реактивный самолет к востоку от города Джебалия. О пострадавших и погибших информация отсутствует.

Издание отмечает, что в субботу, 4 августа, лидеры исламистского движения ХАМАС планируют провести в секторе Газа заседание, на котором будет обсуждаться достигнутое с израильской стороной перемирие, которое действует с 21 июля. Делегация уедет в воскресенье, 5 августа, в Каир.

В июне Армия обороны Израиля сообщала, что палестинцы с помощью шаров хотят организовать поджоги на израильской территории. Военные отмечали, что такие шары и воздушные змеи для диверсий запускаются с палестинской территории регулярно. Боевики, по мнению Минобороны Израиля, прикрепляют к шарам взрывные устройства.