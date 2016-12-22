Четверо палестинцев пострадали при обстреле ВВС Израиля сектора Газа

Израильский самолет нанес удар по сектору Газа после запуска группой местных жителей воздушных шаров с горючей жидкостью через границу. В результате четверо палестинцев получили ранения, сообщает израильская газета Haaretz.

Армия обороны Израиля подтвердила обстрел в своем Twitter.

«Самолет выстрелил в сторону транспортного средства, которое использовалось террористической группировкой для запуска горящих воздушных шаров», — говорится в сообщении.

Ранее, 4 августа, ВВС Израиля ударили по сектору Газа к востоку от города Джебалия после запуска боевиками горящих воздушных шаров. В этот день лидеры исламистского движения ХАМАС намеревались провести заседание в секторе Газа с целью обсудить перемирие с Израилем, действующее с 21 июля.

В начале лета Армия обороны Израиля рассказала, для чего палестинцы запускают горящие воздушные шары через границу. По их словам, они тем самым хотят организовать поджоги на территории соседнего государства.

