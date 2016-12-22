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«Севергрупп» Мордашова стала единоличным владельцем акций «Силовых машин»
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«Севергрупп» Мордашова стала единоличным владельцем акций «Силовых машин»
Бизнес, 21:11
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«Севергрупп» Мордашова стала единоличным владельцем акций «Силовых машин»

ООО «Севергрупп», генеральным директором которого является миллиардер Алексей Мордашов, стало единственным держателем пакета акций ПАО «Силовые машины». Об этом сообщает пресс-служба машиностроительной компании.

«Реструктуризация активов проведена с учетом реализуемых государством мер по деофшоризации экономики, а также с целью повышения прозрачности структуры компании и совершенствования корпоративных процедур», — отметили в «Силовых машинах».

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В компании уточнили, что сделка по передаче акций была проведена в два этапа. На первом этапе принадлежавшие Highstat Ltd. акции в размере 99,9999999885175% были переданы Unifirm Ltd. При этом акции в размере 0,0000000114825%, которыми владел Мордашов, были переданы ООО «Севергрупп». В рамках второго этапа пакет акций Unifirm Ltd. был передан ООО «Севергрупп».

ПАО «Силовые машины», в состав совета директоров которого входит Алексей Мордашов, производит оборудование для гидравлических, тепловых, газовых и атомных электростанций, для передачи и распределения электроэнергии, а также транспортного и железнодорожного оборудования.​

Теги: «Силовые машины» , Алексей Мордашов , «Севергрупп» , акции
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