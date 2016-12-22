Киев отказался считать прекращение сообщения с Россией мерой воздействия

Минэкономразвития Украины не рассматривает возможность прекращения железнодорожного пассажирского сообщения с Россией. Об этом в ведомстве сообщили информагентству УНН.

«Минэкономразвития не рассматривает прекращение пассажирского сообщения в качестве инструмента экономического воздействия или в качестве составляющей мер по противодействию транзитной агрессии России», — сообщили в министерстве.

Там также указали, что не могут комментировать вопрос потерь от прекращения пассажирского железнодорожного сообщения с Россией, потому что это компетенция другого министерства.

Министр инфраструктуры Украины 6 августа заявил, что рассматривается возможность прекращения железнодорожного сообщения с Москвой. Оператор украинских железных дорог «Укрзализныця» сообщил РБК, что компания выполнит «все решения, принятые на самом высоком государственном уровне».

В Федеральной пассажирской компании («дочке» РЖД) РБК сообщили, что в Россию через территорию Украины ходит один поезд по маршруту Москва — Кишинев. «Остальное сообщение с нашей стороны было прекращено еще в 2014 году», — подчеркивали в ФПК.