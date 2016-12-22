«Украинские железные дороги» допустили отмену сообщения с Россией

В пресс-службе «Украинских железных дорог» («Укрзализныця») сообщили РБК, что компания выполнит «все решения, принятые на самом высоком государственном уровне», поскольку главным органом, который формирует и обеспечивает реализацию госполитики в транспортной сфере, является Министерство инфраструктуры Украины.

Ранее о том, что Киев рассматривает вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой, сообщал глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян. РБК направил запрос в Мининфраструктуры.

В пресс-службе дочерней компании РЖД, Федеральной пассажирской компании сообщали РБК, что «в Россию и так через территорию Украины ходит лишь один поезд, сообщением Москва — Кишинев». «Остальное сообщение с нашей стороны было прекращено еще в 2014 году», — подчеркивали в пресс-службе ФПК.

Источники «Коммерсанта» в мае 2017 года сообщали, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов и спикер Верховной рады Андрей Парубий активно выступают за прекращение железнодорожного сообщения с Россией. Тогда в «Укрзализныце» опровергали эти данные.

Однако в декабре 2017 года Омелян допустил, что оператор «Украинских железных дорог» может остановить сообщение с Россией. Министр отмечал, что окончательное решение будет озвучено в 2018 году.