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Москва заявила о разочаровании восстановлением санкций США против Ирана
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Москва заявила о разочаровании восстановлением санкций США против Ирана
Политика, 15:44
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Москва заявила о разочаровании восстановлением санкций США против Ирана

Москва разочарована тем, что США начали восстанавливать свои экстерриториальные санкции против Ирана. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.

«Введение первого «пакета» американских рестрикций направлено на срыв реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого Вашингтон вышел в одностороннем порядке 8 мая», — говорится в сообщении.
В заявлении отмечается, что это пример нарушения Вашингтоном резолюции Совета безопасности ООН и норм международного права.

«Осуждаем любые односторонние санкции в обход решений СБ ООН, тем более когда они имеют экстерриториальное применение и затрагивают интересы третьих стран, как в случае с ​нынешними рестрикциями США против Ирана», — добавляется на сайте.

В МИДе убеждены, что СВПД полностью доказал свою эффективность, и Иран придерживается своих обязательств, что является свидетельством мирного характера иранской ядерной программы.

«Будем делать все необходимое в интересах сохранения и полноценной реализации СВПД. Соответствующие меры защиты торгово-экономического сотрудничества с Ираном предпринимаются нами на национальном уровне», — подчеркивается в сообщении.

Трамп пообещал не вести дела с сотрудничающими с Ираном странами
Политика

6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении санкций против Ирана. Они будут вводиться в два этапа. На первом (с 7 августа) вводятся ограничения на торговлю иранским золотом, графитом, алюминием, сталью, углем; покупку правительством Ирана банковских векселей США и на автомобильный сектор республики. На втором, который стартует 5 ноября этого года, санкции коснутся нефтяных операций Тегерана, работы портовых операторов, сектора энергетики, судоходства и судостроения, а также сделки иностранных финансовых учреждений с Центробанком государства.

Ядерная сделка с Ираном

Соглашение по иранской ядерной программе между Ираном и шестью международными посредниками (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Германия) было заключено 14 июля 2015 года. Подписанию документа предшествовали длительные переговоры, которые продолжались более десяти лет. Поводом для них послужило обнаружение в Иране не учтенных Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) центрифуг для обогащения урана. ​

В ходе переговоров Иран настаивал на своем праве развивать мирную ядерную энергетику и заявлял об отсутствии намерений по созданию атомного оружия. Шестерка посредников подчеркивала необходимость контроля за иранской программой со стороны МАГАТЭ и выступала за обмен низкообогащенного иранского урана на обогащенное ядерное топливо.

В июле 2015 года удалось достичь компромисса. По условиям соглашения Иран пошел на целый ряд уступок в вопросе своей ядерной программы. Тегеран согласился оставить только один объект, пригодный для обогащения урана, и сократить число центрифуг на две трети. Кроме того, Иран обязался поддерживать обогащение урана на низком уровне на протяжении 15 лет. Еще одним пунктом договоренности стало разрешение специалистам МАГАТЭ в течение 25 лет следить за производством уранового концентрата и его запасами. Также в документе оговаривалось эмбарго на поставки вооружений Ирану сроком на пять лет. В обмен на уступки Евросоюз, США и ООН согласились отменить введенные из-за ядерной программы санкции.

В январе 2016 года, после того как МАГАТЭ опубликовал доклад, подтвердивший выполнение Ираном обязательств в рамках ядерной сделки, США и ЕС частично отменили режим санкций в отношении Тегерана. Были сняты ограничения для иностранных компаний в сфере добычи нефти, а также разморожены зарубежные активы на общую сумму в $50 млрд.

В феврале 2017 года, вскоре после проведения Ираном испытания баллистической ракеты, США ввели новые санкции, под которые попали 13 физических лиц и 12 организаций. Именно отсутствие в договоре пункта о запрете испытаний баллистических ракет стало одной из претензий американского президента Дональда Трампа к сделке. 

В октябре 2017 года Трамп заявил о готовности США в любой момент выйти из соглашения, обвинив Тегеран в поддержке террористов. Также он указал, что Иран не выполнил условия «ядерной сделки» относительно центрифуг и не позволил провести инспекции своих ядерных объектов. На этом фоне американский президент заявил, что не может подтвердить конгрессу выполнение Тегераном обязательств по договору.

Теги: МИД России , Иран , Санкции
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