Москва заявила о разочаровании восстановлением санкций США против Ирана

Москва разочарована тем, что США начали восстанавливать свои экстерриториальные санкции против Ирана. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.

«Введение первого «пакета» американских рестрикций направлено на срыв реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого Вашингтон вышел в одностороннем порядке 8 мая», — говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что это пример нарушения Вашингтоном резолюции Совета безопасности ООН и норм международного права.

«Осуждаем любые односторонние санкции в обход решений СБ ООН, тем более когда они имеют экстерриториальное применение и затрагивают интересы третьих стран, как в случае с ​нынешними рестрикциями США против Ирана», — добавляется на сайте.

В МИДе убеждены, что СВПД полностью доказал свою эффективность, и Иран придерживается своих обязательств, что является свидетельством мирного характера иранской ядерной программы.

«Будем делать все необходимое в интересах сохранения и полноценной реализации СВПД. Соответствующие меры защиты торгово-экономического сотрудничества с Ираном предпринимаются нами на национальном уровне», — подчеркивается в сообщении.

6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении санкций против Ирана. Они будут вводиться в два этапа. На первом (с 7 августа) вводятся ограничения на торговлю иранским золотом, графитом, алюминием, сталью, углем; покупку правительством Ирана банковских векселей США и на автомобильный сектор республики. На втором, который стартует 5 ноября этого года, санкции коснутся нефтяных операций Тегерана, работы портовых операторов, сектора энергетики, судоходства и судостроения, а также сделки иностранных финансовых учреждений с Центробанком государства.