«Роснефть» и «Интерфакс» договорились об отзыве иска судоверфи «Звезда»

«Роснефть» и «Интерфакс» договорились о внесудебном урегулировании исковых требований дальневосточного завода «Звезда» к агентству, который касается материала о хищениях на предприятии. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном агентством и пресс-службой «Роснефти».

Отмечается, что в ходе внутренней проверки агентство выявило, что при подготовке новости было допущено нарушение информационного стандарта «Интерфакса». В частности, автор не обратился к руководству «Звезды» и «Роснефти» за комментарием, поэтому из материала не было понятно, что хищения происходили при прежних владельцах судоверфи. Агентство самостоятельно исправило допущенное нарушение и принесло извинения руководству завода и нефтяной компании.

«Меры, предпринятые «Интерфаксом», были признаны исчерпывающими, и извинения приняты», — отмечается в пресс-релизе. «Звезда» отзовет иск.

В конце июня «Интерфакс со ссылкой на источник опубликовал новость о хищениях при строительстве завода «Звезда» на сумму более 7,5 млрд руб. Агентство писало, что расследование дела идет уже более четырех лет. В материале говорилось, что ключевым фигурантом дела является бывший гендиректор Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) Игорь Борбот (участвовал в строительстве «Звезды»). После этого «Роснефть» выпустила пресс-релиз, в котором утверждалось, что «факты хищений в ДЦСС были выявлены более четырех лет назад, до момента вступления участников консорциума («Роснефть», Газпромбанк, «Роснефтегаз») в капитал ДЦСС».

Нефтяная компания также предупредила о готовящемся иске, потому что, по ее утверждению, информация, опубликованная «Интерфаксом, и способ ее подачи «грубо искажают действительность, создают ложное впечатление о якобы продолжающихся масштабных нарушениях при строительстве «Звезды».