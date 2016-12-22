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На Крымском мосту зафиксировали новый рекорд трафика
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На Крымском мосту зафиксировали новый рекорд трафика
Общество, 10:33
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На Крымском мосту зафиксировали новый рекорд трафика

На Крымском мосту зафиксирован рекордный трафик — 32 тыс. транспортных средств за сутки. Об этом сообщает информационный центр «Крымский мост», передает «РИА Новости».

Как отмечается в сообщении, рекорд был зарегистрирован в воскресенье, 5 августа. Предыдущее рекордное значение установлено 15 июля, когда по мосту проехали 31,5 тыс. автомобилей.

С 16 мая по Крымскому мосту проехали около 1,6 млн автомобилей, что на 20% больше, чем перевезла легковых автомобилей Керченская переправа за 2017 год, рассказали в информационном центре.

Открытие автомобильного движения по Крымскому мосту. Фоторепортаж Еще 3 фото
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На данный момент по мосту могут ездить легковые автомобили. Движение для грузового транспорта будет разрешено осенью. В 2019 году планируется открытие железнодорожной части Крымского моста.

В конце июля генеральный директора компании «Мосметрострой» Сергей Жуков заявил, что рассматривается возможность строительства туннеля в Крым. По его словам, ведется проработка проекта обходной дороги, которая пойдет вокруг города Севастополя и будет похожа на Московскую кольцевую автодорогу. Он отметил, что, когда Крымский мост был открыт, по нему увеличился поток автомобилей и появились пробки. Он отметил, что «Мосметрострой» хочет подать заявку на строительство туннеля, после того как будет объявлен соответствующий конкурс.

Теги: Крымский мост , трафик , Автомобили
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