На Крымском мосту зафиксировали новый рекорд трафика

На Крымском мосту зафиксирован рекордный трафик — 32 тыс. транспортных средств за сутки. Об этом сообщает информационный центр «Крымский мост», передает «РИА Новости».



Как отмечается в сообщении, рекорд был зарегистрирован в воскресенье, 5 августа. Предыдущее рекордное значение установлено 15 июля, когда по мосту проехали 31,5 тыс. автомобилей.



С 16 мая по Крымскому мосту проехали около 1,6 млн автомобилей, что на 20% больше, чем перевезла легковых автомобилей Керченская переправа за 2017 год, рассказали в информационном центре.

На данный момент по мосту могут ездить легковые автомобили. Движение для грузового транспорта будет разрешено осенью. В 2019 году планируется открытие железнодорожной части Крымского моста.В конце июля генеральный директора компании «Мосметрострой» Сергей Жуков заявил , что рассматривается возможность строительства туннеля в Крым. По его словам, ведется проработка проекта обходной дороги, которая пойдет вокруг города Севастополя и будет похожа на Московскую кольцевую автодорогу. Он отметил, что, когда Крымский мост был открыт, по нему увеличился поток автомобилей и появились пробки. Он отметил, что «Мосметрострой» хочет подать заявку на строительство туннеля, после того как будет объявлен соответствующий конкурс.