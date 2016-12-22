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Савченко потребовала от Генпрокуратуры Украины гривну за моральный ущерб
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Савченко потребовала от Генпрокуратуры Украины гривну за моральный ущерб
Политика, 15:43
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Савченко потребовала от Генпрокуратуры Украины гривну за моральный ущерб

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко обратилась в суд с просьбой взыскать с Главной военной прокуратуры страны одну гривну (2,3 руб.) за моральный ущерб. Об этом сообщает портал «Украинские новости» со ссылкой на материалы суда.

​По данным издания, Савченко подала иск к Главной военной прокуратуре Генпрокуратуры Украины в начале августа. Депутат просит суд признать недостоверной, унижающей честь и достоинство, а также нарушающей право на неприкосновенность деловой репутации информацию, разглашенную сотрудниками прокуратуры во время судебного заседания 23 марта 2018 года. Савченко также просит обязать военную прокуратуру опровергнуть эти сведения.

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В этот день Шевченковский райсуд Киева поместил Савченко под стражу. Военная прокуратура полагает, что депутат Рады готовила покушение на высших руководителей страны. Среди них упоминались президент Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков и секретарь СНБО Александр Турчинов. Помимо этого ее обвинили в подготовке​ теракта. Ей грозит наказание вплоть до пожизненного срока. Савченко все обвинения отрицает. В середине июля суд продлил ей арест на два месяца.

Теги: Надежда Савченко , судебный иск
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