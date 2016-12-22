Суд продлил арест Савченко на два месяца

Народному депутату Верховной Рады Надежде Савченко продлили арест на два месяца. Соответствующее решение принял Шевченковский районный суд Киева, передает «Интерфакс-Украина».

Савченко возмутилась решением судьи и сказала, что суд не позволил ее адвокатам надлежащим образом ее защитить. Она объявила бессрочную голодовку. «Я такого беспредела не видела даже в российском суде», — заявила народный депутат. Кроме того, она сказала, что не покинет здание суда, пока ей не предоставят текст решения суда, и вызвала полицию, заявляя о совершении преступления. Также Савченко отказалась от осмотров медицинского персонала СИЗО и пенитенциарной службы.

Адвокат Савченко Александр Шадрин в интервью «Укрининформу» сказал, что защита подаст апелляцию на решению суда и обратится в Европейский суд по правам человека.