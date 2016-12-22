Актер фильмов «Такси» рассказал о причине драки в московском баре

Актер Сами Насери сообщил агентству Sputnik подробности драки в московском баре.

По его словам, он находился в караоке-баре в Москве, там же была другая компания русскоговорящих людей, которые заплатили администрации бара, чтобы петь вне очереди. По словам актера, до его компании очередь спеть не дошла «даже спустя 20 композиций». «В какой-то момент я сказал: «Стоп, мы уходим». Я забрал деньги. Я вышел, я ждал своего брата. Когда мы спустились вниз, один из двух других людей начал хватать меня за руку, чтобы поговорить. Я сказал, что мы уходим», — добавил он. По версии Насери, люди из компании русскоговорящих последовали за ним. Один из них набросился на брата актера. «Так и началась драка», — сказал Насери.

Генеральный директор караоке-клуба Voice Анастасия Лобанова накануне рассказала в интервью телеканалу «Москва 24», что актера избили утром 5 августа. По ее словам, компания, в которой находился актер, пела песни. «Они уже не выпивали, потому что уже были веселые, им хотелось петь и танцевать», — заметила Лобанова. «Они хотели бесконечно петь», — также сказала она. Гендиректор добавила, что конфликт случился уже на улице, а не в заведении, в самом зале конфликта не было.

«Так как, может быть, он не понял культуры нашей, что надо петь по очереди, может, у кого-то возникли вопросы», — добавила Лобанова.

Насери, отвечая на эти заявления, сказал, что не пьет спиртного, так как принимает лекарства. Он также подчеркнул, что знает, что в России в караоке поют по очереди.

Главный офтальмолог России Владимир Нероев 7 августа заявил РБК, что актер получил в результате драки «тяжелую травму», понадобилась операция. На следующий день в НИИ глазных болезней им. Гельмгольца сообщили, что актер запретил комментировать состояние своего здоровья, но отметили, что чувствует себя хорошо. Насери известен по ролям в серии фильмов «Такси».