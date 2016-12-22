Летевший в Испанию самолет совершил вынужденную посадку в Милане

Самолет «Аэрофлота», летевший рейсом SU2522 из Москвы в испанский город Аликанте, совершил вынужденную посадку в аэропорту Милана. Об этом сообщили РБК в пресс-службе компании.

Причиной стало плохое самочувствие одной из пассажирок. В авиакомпании добавили, что женщину сняли с рейса. Также в аэропорту произвели дозаправку самолета. «Рейс к вылету полностью подготовлен и вылетит в пункт назначения в ближайшее время», — заверили в «Аэрофлоте».

В апреле самолет авиакомпании «Аэрофлот» совершил вынужденную посадку в Новосибирске. Причиной также стало плохое самочувствие пассажира. К месту посадки самолета Boeing 737-800 прибыли машины скорой помощи из Новосибирска и города Оби. Пассажира госпитализировали.