Самолет экстренно сел в Перми из-за плохого самочувствия пассажира

В ночь на 7 августа в Перми самолет совершил экстренную посадку из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Уральского управления МВД России на транспорте.

Лайнер, выполнявший рейс Москва — Нижневартовск, сел в Перми в 1:00 мск. «46-летнему мужчине стало плохо, диагноз — почечные колики. Сейчас пассажир доставлен в одну из больниц Перми», — заявили в пресс-службе.

По данным «Интерфакса», на борту Airbus находились 130 пассажиров и шесть членов экипажа. В 2:20 мск после дозаправки самолет продолжил полет по маршруту.

В конце июля летевший из Москвы в Горно-Алтайск Boeing 738 авиакомпании «Глобус» экстренно сел в Казани из-за плохого самочувствия пассажира. Мужчина отказался от госпитализации, спустя час самолет продолжил полет.