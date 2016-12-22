Саудовская Аравия решила вывезти своих пациентов из больниц Канады

Саудовская Аравия вывезет всех своих пациентов из медучреждений Канады, заявил саудовский атташе по делам здравоохранения Фахд бин Ибрахим Аль-Тамими. Об этом сообщает Саудовское информационное агентство.

По словам чиновника, Эр-Рияд приостанавливает все программы лечения в Канаде и координационную работу с канадскими властями в сфере здравоохранения. Все саудовские пациенты будут вывезены из страны, а их лечение продолжится в других местах.

3 августа МИД Канады выразил обеспокоенность задержаниями борцов за права женщин в Саудовской Аравии и призвал их немедленно отпустить. Всего задержаны 15 человек. В МИД Саудовской Аравии раскритиковали реакцию Канады и назвали ее «полностью некорректной». 6 августа Эр-Рияд отозвал своего посла из Оттавы и объявил канадского посла в Саудовской Аравии персоной нон грата. Позже авиакомпания Saudi Arabian Airlines объявила, что с 13 августа приостанавливает рейсы в Торонто.