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МИД назвал учения США и Украины в Черном море «игрой с огнем»
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МИД назвал учения США и Украины в Черном море «игрой с огнем»
Политика, 16:51
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МИД назвал учения США и Украины в Черном море «игрой с огнем»
Учения Sea Breeze 2018 в Черном море являются попыткой дестабилизации ситуации в регионе, уверены в Москве. Ответственность за последствия будут нести страны, втягивающие Украину в «игры с огнем», предупредили в МИДе
Фото: Денис Петров / РИА Новости

Проведение американо-украинских учений Sea Breeze 2018 в Черном море Москва рассматривает как попытку дестабилизировать ситуацию в регионе, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова, передает ТАСС. Участие Украины в подобных учениях она сравнила с «игрой с огнем».

«Рассматриваем проведение учений как попытку в очередной раз спровоцировать напряженность, причем не только на юго-востоке Украины, но и на Черном море в целом. Ответственность за возможные негативные последствия несут те страны, которые вовлекают Украину в опасные игры с огнем и постоянно обвиняют Россию в том, что она угрожает региональной стабильности», — сказала Захарова.

Учения Sea Breeze проводятся с 1997 года, а с 2014-го проходят ежегодно. В них помимо США и Украины традиционно участвуют корабли и других стран НАТО. В этом году в учениях принимают участие корабли ВМС Турции и Болгарии. Об их начале в Одессе было официально объявлено 9 июля. «Украинские-американские учения Sea Breeze 2018 — наш общий ответ идеологам, организаторам и спонсорам гибридных войн, в которых кроются угрозы человечеству, государственный терроризм и вооруженная агрессия», — заявлял глава ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко. Сами учения, как сообщала пресс-служба украинских ВМС, будут проводиться в Одесской и Николаевской областях, а также в северо-западной части Черного моря.

Флагман Шестого флота США вошел в Черное море для учений с ВМФ Украины
Политика

7 июля в акваторию Черного моря для участия в учениях вошел флагман Шестого флота США, командный корабль ​USS Mount Whitney. С его борта будет вестись непосредственное управление. В учениях будут задействованы 29 кораблей, катеров и судов, одна подводная лодка, 25 самолетов и вертолетов, а также около 3 тыс. человек.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Черное море , военные учения
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