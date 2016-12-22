В Киеве решили ввести санкции против «антиукраинских» издательств России

Российские издательства, которые чаще других выпускают «антиукраинскую литературу», должны попасть под санкции, заявили в Госкомтелерадио Украины. В числе «украинофобских» издательств в Киеве перечислили «Вече», «Эксмо» и другие

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Госкомитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания решил расширить санкции в отношении российских издательств, компаний и медиапорталов, распространяющих «антиукраинскую литературу». Об этом говорится в сообщении ведомства.

Отбор российских юридических лиц, в отношении которых предлагается ввести санкции, производился на основе списка литературы, запрещенной ко ввозу на Украину. В этот список были внесены книги «антиукраинского содержания» написанные, как говорится в сообщении Госкомтелерадио, «известными украинофобами». В их число были включены писатель и участник конфликта в Донбассе Захар Прилепин, политик Эдуард Лимонов, геополитик Александр Дугин, военный писатель и почетный сотрудник органов госбезопасности Анатолий Терещенко и ряд других.

«Именно этот перечень стал источником информации при отборе российских издательств, в отношении которых Госкомтелерадио инициировано применение санкций в связи с систематическим выпуском ними литературы антиукраинского содержания», — говорится в сообщении.

На согласование в органы власти был направлен проект санкций в отношении 12 российских юридических лиц — девяти издательств и трех владельцев интернет-сайтов. Сам перечень в сообщении ведомства не приводится, однако в тексте отмечается, что «наиболее отличившимися в выработке и распространении антиукраинских пропагандистских изданий стали такие российские издательства, как «Вече», «Эксмо», «Центрполиграф», «Алгоритм» и др.»

Власти Украины регулярно блокируют поставки в страну литературы из России. Под запрет чаще всего попадают издания политического толка: так, в марте к ввозу были запрещены книги экс-премьера страны Николая Азарова, посвященные смене власти в 2014 году. В феврале из-за «антиукраинского содержания» был запрещен ввоз в страну детской книги для рисования по точкам с названием «Веселая компания» причиной стало то, что в выходных данных было указано, что книги были отпечатаны в России, в Крыму.

Верховная рада Украины в декабре 2016 года проголосовала за запрет ввоза в страну книг «антиукраинской направленности». В апреле 2017 года Киев обнародовал список запрещенных к ввозу на Украину российских книг. В декабре 2017 года вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что за прошедший год число ввозимых из России книг сократилось в шесть раз.