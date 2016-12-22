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Археологи нашли в Подмосковье клад с серебряными монетами времен Годунова
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Археологи нашли в Подмосковье клад с серебряными монетами времен Годунова
Общество, 13:16
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Археологи нашли в Подмосковье клад с серебряными монетами времен Годунова

Ученые Института археологии РАН нашли глиняный сосуд на месте бывшего поселения в Павлово-Посадском районе Московской области во время охранных раскопок перед строительством автомобильной дороги М7. В емкости было 623 серебряные копейки, отчеканенные во времена Ивана Грозного и Бориса Годунова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу РАН.

«Этот клад поразил даже опытных специалистов. Его уникальность заключается не только в крупном размере и необычном составе, но и в его целостности. Он найден в процессе археологических раскопок, ни одна монета не утрачена, так как кубышка была обнаружена in situ, то есть там, где 400 лет назад ее закопал хозяин», — заявила замдиректора института по науке Ася Энговатова.

Вместе с монетами в сосуде находился медный крестик, который, предположительно, должен был «защитить» сокровище.

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Ученые отметили, что для того времени найденная сумма являлась довольно значительной, и на эти деньги можно было построить дом или купить рабочую лошадь и корову. Это обстоятельство, а также то, что, по словам ученых, большинство монет никогда не были в обороте, позволяет выдвинуть рабочую версию, что хозяин клада получил прибыль во время удачной торговой сделки. Например, продал муку или зерно во время скачка цен в 1602–1603 годах, когда цены на хлеб поднялись в 20 раз после двух лет неурожая.

Клад был найден недалеко от поселка Большие Дворы Павлово-Посадского района на месте поселения, которое, как считают археологи, существовало с XII по XIX век. Находку планируют передать в один из государственных музеев Москвы или Подмосковья.

В середине июля археологи во время работ по ремонту коммуникаций в центре Москвы обнаружили монету времен Екатерины II, с помощью которой воры разрезали карманы и сумки. В начале апреля во время археологических раскопок на месте разрушенного после 1918 года Златоустовского монастыря обнаружили надгробия XVI—XVII веков.

Теги: Подмосковье , археология
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