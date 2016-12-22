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Археологи обнаружили в центре Москвы надгробия XVI века
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Археологи обнаружили в центре Москвы надгробия XVI века
Общество, 10:21
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Археологи обнаружили в центре Москвы надгробия XVI века

В центре Москвы на месте разрушенного после 1918 года Златоустовского монастыря археологи нашли надгробия XVI—XVII веков. Об этом говорится в сообщении на сайте мэра столицы.

Кроме белокаменных надгробий были найдены фрагменты чайника XVII века и сосуда из белой глины XVIII века. Находки были сделаны при перекладке коммуникаций у дома 5, строения 1 в Малом Златоустинском переулке, где до его разрушения в 1930 году располагался старейший в столице Златоустовский монастырь (основан в XIV веке).

Из 23 найденных надгробий 16 сохранились фрагментарно, также найдены четыре саркофага и три крышки от них. На 12 находках были обнаружены записи, причем пять надгробий использовали в кладке построек монастыря. Археологические находки планируется выставить под открытым небом в формате лапидария (музей старинной письменности, сохранившейся на камнях, плитах и надгробиях).

В феврале во время раскопок на Остоженке археологи в числе различных артефактов XVII обнаружили пуговицу с мальтийским крестом. В начале января мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за два года работ по благоустройству в столице найдено более 10 тыс. археологических артефактов.

Теги: археологи
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