Археологи обнаружили в центре Москвы воровскую монету времен Екатерины II

Археологи во время работ по ремонту коммуникаций в центре Москвы обнаружили монету времен Екатерины II, с помощью которой воры разрезали карманы и сумки. Об этом говорится в сообщении на сайте мэра столицы. Находка обнаружена на пересечении Армянского переулка и улицы Маросейка. Орудие изготовлено из медной монеты в 5 коп.

«Когда-то эти предметы использовали не только для разрезания карманов или сумок, но и для самообороны», — приводятся в сообщении слова главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

Отмечается, что в апреле археологи уже находили воровскую монету номиналом 2 коп.

В мае во время археологических раскопок в Лучниковом переулке, рядом со станцией метро «Китай-город» была обнаружена часть иконы-мощевика XV–XVI веков. В начале апреля во время археологических раскопок на месте разрушенного после 1918 года Златоустовского монастыря обнаружили надгробия XVI–XVII веков.