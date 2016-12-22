Акции АФК «Система» упали на 4,5% на открытии торгов

Акции АФК «Система» на открытии торгов Московской биржи подешевели на 4,5%, до 8,565 руб. за бумагу. Об этом свидетельствуют данные биржи.
По данным на 10:30 мск, стоимость акции составляла 8,79, что на 1,95% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
Накануне стало известно, что Госдепартамент США изучает возможность введения санкций против основного акционера АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Об этом сообщили конгрессмены Илеана Рос-Лейтинен и Мак Уолкер, направившие запрос. Отмечается, что ввести меры предполагается в соответствии с законом CAATSA («О противостоянии противникам Америки посредством санкций») за нелегальные операции с Крымом и в Узбекистане. Как утверждали конгрессмены, АФК «Система» участвует в строительстве на территории полуострова.
В пресс-службе АФК «Система» в беседе с РБК в среду опровергли участие компании в подобных проектах.