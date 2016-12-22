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Акции АФК «Система» упали на 4,5% на открытии торгов
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Акции АФК «Система» упали на 4,5% на открытии торгов
Новые санкции США, 11:10
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Акции АФК «Система» упали на 4,5% на открытии торгов

Акции АФК «Система» на открытии торгов Московской биржи подешевели на 4,5%, до 8,565 руб. за бумагу. Об этом свидетельствуют данные биржи.

По данным на 10:30 мск, стоимость акции составляла 8,79, что на 1,95% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Госдеп США заявил об изучении возможности санкций против Евтушенкова
Политика

Накануне стало известно, что Госдепартамент США изучает возможность введения санкций против основного акционера АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Об этом сообщили конгрессмены Илеана Рос-Лейтинен и Мак Уолкер, направившие запрос. Отмечается, что ввести меры предполагается в соответствии с законом CAATSA («О противостоянии противникам Америки посредством санкций») за нелегальные операции с Крымом и в Узбекистане. Как утверждали конгрессмены, АФК «Система» участвует в строительстве на территории полуострова.

В пресс-службе АФК «Система» в беседе с РБК в среду опровергли участие компании в подобных проектах.

От Акимова до Школова: все фигуранты санкционного списка Минфина США Еще 20 фото
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Теги: Владимир Евтушенков , АФК «Система» , Биржа
Главное
Аналитики предложили ввести госрегулирование цен на бензин Бизнес
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