Профицит торгового баланса Китая снизился за месяц более чем на $10 млрд

Положительное сальдо торгового баланса Китая снизилось в июле до $28,05 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на Главную таможенную администрацию КНР. Отмечается, что в июне профицит торгового баланса Китая составлял $41,61 млрд.
При этом профицит торговли США в июле составил $28,09 млрд, что немного ниже июньского рекордного показателя в $28,9 млрд.
Экспорт в июле увеличился на 12,2% в годовом выражении после роста на 11,2% в июне. Импорт в июле вырос на 27,3% в годовом выражении. В июне импорт увеличился на 14,1%.
Накануне власти США опубликовали список 279 товаров из Китая, которые будут облагаться пошлинами в 25% c 23 августа. Их общая стоимость — $16 млрд. В списке, в частности, оказались двигатели для тракторов, детали для железных дорог, трамваев, поездов и другие товары. 3 августа Пекин подготовил четыре перечня товаров из США на $60 млрд, которые могут быть обложены пошлинами в размере от 5 до 25%. Это сельскохозяйственная продукция, минералы, парфюмерия и косметика, средства контрацепции, одежда, обувь и другие товары.
В июне президент США Дональд Трамп пригрозил установить дополнительные пошлины на товары из Китая объемом $200 млрд, а позже заявил о готовности установить новые тарифы на весь китайский импорт на общую сумму $500 млрд. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан подчеркнул, что «шантаж и давление» на Пекин не сработают.